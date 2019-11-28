Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Bazı evlerin kapılarına bazı işaretler konuluyor, ülkemizi bölmek parçalamak için.
Son Dakika Güncel Erdoğan: 'Bazı evlerin kapılarına bazı işaretler konuluyor, ülkemizi bölmek parçalamak için. - Son Dakika

Erdoğan: "Bazı evlerin kapılarına bazı işaretler konuluyor, ülkemizi bölmek parçalamak için.

6 saat önce

Erdoğan: "Bazı evlerin kapılarına bazı işaretler konuluyor, ülkemizi bölmek parçalamak için.

Erdoğan:

Erdoğan: "Bazı evlerin kapılarına bazı işaretler konuluyor, ülkemizi bölmek parçalamak için. Bizim devlet olarak böyle bir problemimiz yoktur."

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 02:34 Kaynak: AA
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