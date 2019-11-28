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Erdoğan: "Bazı evlerin kapılarına bazı işaretler konuluyor, ülkemizi bölmek parçalamak için.
6 saat önce
Erdoğan: "Bazı evlerin kapılarına bazı işaretler konuluyor, ülkemizi bölmek parçalamak için.
Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 02:34 Kaynak: AA
Erdoğan: "Bazı evlerin kapılarına bazı işaretler konuluyor, ülkemizi bölmek parçalamak için. Bizim devlet olarak böyle bir problemimiz yoktur."
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