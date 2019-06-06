Erdoğan, bazı ülkelerin liderleriyle bayramlaştı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan
, Ramazan Bayramı
dolayısıyla bazı ülkelerin liderleriyle telefonda bayramlaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan
, Ramazan Bayramı dolayısıyla Malezya
Başbakanı Mahathir Muhammed, Arnavutluk
Başbakanı Edi Rama
, Bosna Hersek
Halklar Meclisi Başkanı Bakir İzzetbegoviç
ve Filistin
Devlet Başkanı Mahmud Abbas
ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile liderler, karşılıklı bayram tebriğinde bulundu.
GÜNEY AFRİKA CUMHURBAŞKANI RAMAPHOSA'YA TEBRİK
Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, Güney Afrika
Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan görüşmede, Güney Afrika'da yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla Ramaphosa'yı tebrik etti.
- Ankara