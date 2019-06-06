Son Dakika Haberleri: Erdoğan, bazı ülkelerin liderleriyle bayramlaştı
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Erdoğan, bazı ülkelerin liderleriyle bayramlaştı

1 saat önce

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla bazı ülkelerin liderleriyle telefonda bayramlaştı.

Erdoğan, bazı ülkelerin liderleriyle bayramlaştı, System.String[]
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla bazı ülkelerin liderleriyle telefonda bayramlaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı Bakir İzzetbegoviç ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile liderler, karşılıklı bayram tebriğinde bulundu.
GÜNEY AFRİKA CUMHURBAŞKANI RAMAPHOSA'YA TEBRİK
Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan görüşmede, Güney Afrika'da yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla Ramaphosa'yı tebrik etti.


- Ankara
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 07:41 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı, Ramazan Bayramı, Politika
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