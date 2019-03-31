Erdoğan: "Beka Meselesi Konusunda Verdiğimiz Mesajın Milletimiz Tarafından da Gayet İyi...
1 saat önce
Erdoğan: "Beka meselesi konusunda verdiğimiz mesajın milletimiz tarafından da gayet iyi algılandığını görüyorum.
Erdoğan: "Beka meselesi konusunda verdiğimiz mesajın milletimiz tarafından da gayet iyi algılandığını görüyorum."
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:16 Kaynak: AA
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