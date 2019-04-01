Erdoğan: "Beka Meselesi Konusundaki Hassasiyetimize Sahip Çıkan Tüm Vatandaşlarıma, Özellikle de...
46 dakika önce
Erdoğan: "Beka meselesi konusundaki hassasiyetimize sahip çıkan tüm vatandaşlarıma, özellikle de Kürt kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum.
Erdoğan: "Beka meselesi konusundaki hassasiyetimize sahip çıkan tüm vatandaşlarıma, özellikle de Kürt kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum."
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 01:50 Kaynak: AA
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