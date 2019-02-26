Erdoğan: "Beka Sorununu Sadece Genel Seçimlerde Değerlendirip Ele Alamayız. Yerelde de Bir Beka...

Erdoğan: "Beka sorununu sadece genel seçimlerde değerlendirip ele alamayız. Yerelde de bir beka sorunu söz konusudur.

Erdoğan: "Beka sorununu sadece genel seçimlerde değerlendirip ele alamayız. Yerelde de bir beka sorunu söz konusudur. Bizim şu anda yereldeki beka sorunumuzun neticesi 31 Mart'tır."

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