Erdoğan: "Beka Sorununu Sadece Genel Seçimlerde Değerlendirip Ele Alamayız. Yerelde de Bir Beka...
16 dakika önce
Erdoğan: "Beka sorununu sadece genel seçimlerde değerlendirip ele alamayız. Yerelde de bir beka sorunu söz konusudur.
Erdoğan: "Beka sorununu sadece genel seçimlerde değerlendirip ele alamayız. Yerelde de bir beka sorunu söz konusudur. Bizim şu anda yereldeki beka sorunumuzun neticesi 31 Mart'tır."
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 10:34 Kaynak: AA
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