Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Beka Sorununu Sadece Genel Seçimlerde Değerlendirip Ele Alamayız. Yerelde de Bir Beka...

Erdoğan: "Beka Sorununu Sadece Genel Seçimlerde Değerlendirip Ele Alamayız. Yerelde de Bir Beka...

16 dakika önce

Erdoğan: "Beka sorununu sadece genel seçimlerde değerlendirip ele alamayız. Yerelde de bir beka sorunu söz konusudur.

Erdoğan:
Erdoğan: "Beka sorununu sadece genel seçimlerde değerlendirip ele alamayız. Yerelde de bir beka sorunu söz konusudur. Bizim şu anda yereldeki beka sorunumuzun neticesi 31 Mart'tır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 10:34 Kaynak: AA

Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Demet Akalın'la 6 Yıl Sonra Barışan Alişan, Ece Erken Hakkında Konuştu Ajda Pekkan, Katıldığı Programda Erkekleri Nasıl Etkilediğini Açıkladı

TIR'ın Dorsesine Gizlenmiş 43 Bin 170 Kilo Kehribar Taşı Bulundu İstanbul'da Hareketlilik! Metro İstasyonunda Giriş Çıkışlar Kapatıldı, Olay Yerine Zırhlı Ekipler Gönderildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.2.2019 22:50:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Beka Sorununu Sadece Genel Seçimlerde Değerlendirip Ele Alamayız. Yerelde de Bir Beka...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]