Erdoğan: "Beklentimiz, Anayasa Komitesinin Suriyelilerin meşru ve haklı beklentileri çerçevesinde...
1 saat önce
Erdoğan: "Beklentimiz, Anayasa Komitesinin Suriyelilerin meşru ve haklı beklentileri çerçevesinde kapsamlı bir siyasi değişiminin önünü açmasıdır.
Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 08:02 Kaynak: AA
Erdoğan: "Beklentimiz, Anayasa Komitesinin Suriyelilerin meşru ve haklı beklentileri çerçevesinde kapsamlı bir siyasi değişiminin önünü açmasıdır."
Erdoğan-Putin görüşmesi sona erdi Çin'de altın madalya kazanan Taha Akgül'den asker selamı Erdoğan-Putin görüşmesinde anlaşmanın şartları belli oldu: YPG 150 saat içinde Münbiç ve Tel Rıfat'tan çekilecek Türkiye ile Rusya arasında 10 maddelik Suriye mutabakatı! İşte anlaşmanın detayları