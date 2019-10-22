Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Beklentimiz, Anayasa Komitesinin Suriyelilerin meşru ve haklı beklentileri çerçevesinde...
Son Dakika Güncel Erdoğan: 'Beklentimiz, Anayasa Komitesinin Suriyelilerin meşru ve haklı beklentileri çerçevesinde...

Erdoğan: "Beklentimiz, Anayasa Komitesinin Suriyelilerin meşru ve haklı beklentileri çerçevesinde...

52 dakika önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması SOÇİ - Rusya'nın Soçi kentinde bir araya gelen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ikili ve heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması SOÇİ - Rusya'nın Soçi kentinde bir araya gelen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ikili ve heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan: Beklentimiz, Anayasa Komitesinin Suriyelilerin meşru ve haklı beklentileri çerçevesinde...

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Soçi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 08:19 Kaynak: AA
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