Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın konuşması SOÇİ - Rusya 'nın Soçi kentinde bir araya gelen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin , ikili ve heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

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