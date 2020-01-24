Erdoğan: "Beklentimiz ülkemizin nitelikli yabancı öğretim elemanları için cazip hale gelmesi, beyin... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erdoğan: 'Beklentimiz ülkemizin nitelikli yabancı öğretim elemanları için cazip hale gelmesi, beyin... - Son Dakika

Erdoğan: "Beklentimiz ülkemizin nitelikli yabancı öğretim elemanları için cazip hale gelmesi, beyin...

7 saat önce

Erdoğan: "Beklentimiz ülkemizin nitelikli yabancı öğretim elemanları için cazip hale gelmesi, beyin göçünün çekim merkezi durumuna dönüşmesidir.

Erdoğan:

Erdoğan: "Beklentimiz ülkemizin nitelikli yabancı öğretim elemanları için cazip hale gelmesi, beyin göçünün çekim merkezi durumuna dönüşmesidir."

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 11:34 Kaynak: AA
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