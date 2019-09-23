Erdoğan, belçika başbakanı charles michel'i kabul etti
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Birleşmiş Milletler 74'üncü Genel Kurul görüşmeleri için New York'ta resmi temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belçika Başbakanı Charles Michel'i kabul etti. Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 09:24 Kaynak: DHA
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