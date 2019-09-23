Son Dakika Haberleri: Erdoğan, belçika başbakanı charles michel'i kabul etti
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Erdoğan, belçika başbakanı charles michel'i kabul etti

31 dakika önce

Erdoğan, Belçika Başbakanı Charles Michel'i kabul ettiABD, (DHA)- Birleşmiş Milletler 74'üncü Genel Kurul görüşmeleri için New York'ta resmi temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belçika Başbakanı Charles Michel'i kabul etti.

Erdoğan, Belçika Başbakanı Charles Michel'i kabul etti

ABD, (DHA)- Birleşmiş Milletler 74'üncü Genel Kurul görüşmeleri için New York'ta resmi temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belçika Başbakanı Charles Michel'i kabul etti.

Erdoğan, belçika başbakanı charles michel'i kabul etti

Charles Michel, New York, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 09:28 Kaynak: DHA
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