Erdoğan, belçika başbakanı charles michel'i kabul etti
31 dakika önce
Erdoğan, Belçika Başbakanı Charles Michel'i kabul ettiABD, (DHA)- Birleşmiş Milletler 74'üncü Genel Kurul görüşmeleri için New York'ta resmi temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belçika Başbakanı Charles Michel'i kabul etti. Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 09:28 Kaynak: DHA
Dha yurt bülteni - 20 Erdoğan'dan Bahçeli'ye geçmiş olsun telefonu "Kızım kaçırıldı" diyerek canlı yayına çıkan babanın, engelli kızını pazarladığı ortaya çıktı Süper lüks yat Moonlight 2, Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi