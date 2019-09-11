Erdoğan: "Belediye başkanlarının görevi devri sabık peşinde koşmak değil şehirlerine en güzel, kalıcı, verimli hizmetleri getirmek için çalışmaktır."

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En çok erkekler intihar ediyor: sorumluluk çok fazla