Erdoğan: "Belediye başkanlarının görevi devri sabık peşinde koşmak değil şehirlerine en güzel,...
1 saat önce
Erdoğan: "Belediye başkanlarının görevi devri sabık peşinde koşmak değil şehirlerine en güzel, kalıcı, verimli hizmetleri getirmek için çalışmaktır.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 01:50 Kaynak: AA
Erdoğan: "Belediye başkanlarının görevi devri sabık peşinde koşmak değil şehirlerine en güzel, kalıcı, verimli hizmetleri getirmek için çalışmaktır."
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