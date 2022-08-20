Cumhurbaşkanı Erdoğan, sultani çekirdeksiz üzümün alım fiyatını 27 TL olarak açıkladı (2)

ERDOĞAN BELEDİYE HİZMET BİNASI VE CAMİ AÇILIŞINA KATILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Toplu Açılış Töreni' için geldiği Manisa'da bir dizi ziyaretlerde bulundu. Erdoğan, Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenin ardından Manisa Büyükşehir Belediye Hizmet Binası ve Yunusemre Belediye Meydan Camii'nin açılışına katıldı. Erdoğan, açılışını yaptığı camiye 'Saruhanbey Cami' ismini verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Toplu Açılış Töreni' için geldiği Manisa'da bir dizi ziyaretlerde bulundu. Şehzadeler ilçesinde Cumhuriyet Meydanı'ndaki mitingin ardından Cumhurbaşkanlığı otobüsü ile Manisalıları selamlayan Erdoğan, Manisa Büyükşehir Belediye hizmet binası, otel ve AVM'den oluşan projenin açılışına katıldı. MHP 'li Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün tarafından karşılanan Erdoğan, kurdele kesimi ardından, binada incelemelerde bulundu.

Erdoğan daha sonra AK Parti'li Yunusemre Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Yunusemre Belediye Meydan Camii'nin açılışına katıldı. Cami girişinde Erdoğan, yoğun ilgi gördü. Akşam namazını kıldıktan sonra Erdoğan, cami açılışını gerçekleştirdi. Eseri kazandırdığı için Belediye Başkanı Mehmet Çerçi'ye teşekkür eden Erdoğan, "Belediye başkanımız bugüne kadar erteledi. Bu akşam camimizin ismini de koyalım dedi. Manisa'nın fatihi Saruhan Bey. Dolayısıyla camimizin adını Saruhan Bey Cami olarak bu akşam koymuş olalım. Rabbim mekanlarını cennet eylesin. Bizleri onlarla haşru cem eylesin. Mehmet başkanıma, burada emeği olan mimarından, mühendisine, tüm işçi ve hayırseverlere Allah razı olsun diyorum. Ölmüşlerine rahmet gönderelim. Rabbim yar ve yardımcıları olsun. Nice böyle eserleri bu şekilde inşa ve ihya etmeyi rabbim bizlere nasip eylesin" dedi. Kurdele kesimi ardından Erdoğan, kentten ayrıldı.

Ersan ERDOĞAN/ MANİSA,