Cumhurbaşkanı Erdoğan, sultani çekirdeksiz üzümün alım fiyatını 27 TL olarak açıkladı (2) - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sultani çekirdeksiz üzümün alım fiyatını 27 TL olarak açıkladı (2)

20.08.2022 22:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sultani çekirdeksiz üzümün alım fiyatını 27 TL olarak açıkladı (2)

ERDOĞAN BELEDİYE HİZMET BİNASI VE CAMİ AÇILIŞINA KATILDICumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Toplu Açılış Töreni' için geldiği Manisa'da bir dizi ziyaretlerde bulundu.

ERDOĞAN BELEDİYE HİZMET BİNASI VE CAMİ AÇILIŞINA KATILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Toplu Açılış Töreni' için geldiği Manisa'da bir dizi ziyaretlerde bulundu. Erdoğan, Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenin ardından Manisa Büyükşehir Belediye Hizmet Binası ve Yunusemre Belediye Meydan Camii'nin açılışına katıldı. Erdoğan, açılışını yaptığı camiye 'Saruhanbey Cami' ismini verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Toplu Açılış Töreni' için geldiği Manisa'da bir dizi ziyaretlerde bulundu. Şehzadeler ilçesinde Cumhuriyet Meydanı'ndaki mitingin ardından Cumhurbaşkanlığı otobüsü ile Manisalıları selamlayan Erdoğan, Manisa Büyükşehir Belediye hizmet binası, otel ve AVM'den oluşan projenin açılışına katıldı. MHP'li Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün tarafından karşılanan Erdoğan, kurdele kesimi ardından, binada incelemelerde bulundu.

Erdoğan daha sonra AK Parti'li Yunusemre Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Yunusemre Belediye Meydan Camii'nin açılışına katıldı. Cami girişinde Erdoğan, yoğun ilgi gördü. Akşam namazını kıldıktan sonra Erdoğan, cami açılışını gerçekleştirdi. Eseri kazandırdığı için Belediye Başkanı Mehmet Çerçi'ye teşekkür eden Erdoğan, "Belediye başkanımız bugüne kadar erteledi. Bu akşam camimizin ismini de koyalım dedi. Manisa'nın fatihi Saruhan Bey. Dolayısıyla camimizin adını Saruhan Bey Cami olarak bu akşam koymuş olalım. Rabbim mekanlarını cennet eylesin. Bizleri onlarla haşru cem eylesin. Mehmet başkanıma, burada emeği olan mimarından, mühendisine, tüm işçi ve hayırseverlere Allah razı olsun diyorum. Ölmüşlerine rahmet gönderelim. Rabbim yar ve yardımcıları olsun. Nice böyle eserleri bu şekilde inşa ve ihya etmeyi rabbim bizlere nasip eylesin" dedi. Kurdele kesimi ardından Erdoğan, kentten ayrıldı.

Ersan ERDOĞAN/ MANİSA,


YORUMLAR
500
Başkan Ergün, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ağırladı Başkan Ergün, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ağırladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saruhan Bey Camisi'nin açılışını yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saruhan Bey Camisi'nin açılışını yaptı
Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Manisa, Cami, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, sultani çekirdeksiz üzümün alım fiyatını 27 TL olarak açıkladı (2) - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:42 Geçen hafta Galatasaray'ı mağlup eden Giresunspor konuk ettiği Kasımpaşa'yı da aynı skorla geçti
21:30 Hatayspor'u iki golle deviren Gaziantep FK'nin yenilgisizliği sürüyor
21:25 Mardin'de 16 kişinin yaşamını yitirdiği TIR faciasıyla ilgili adli soruşturma açıldı
20:52 Antalyaspor Trabzonspor maçının ilk 11'ler açıklandı
20:25 Faciaya neden olan TIR'ın başka bir kaza dolayısıyla toplanan kalabalığa daldığı ortaya çıktı
20:22 Borussia Dortmund'a tarihi darbe! Son 7 dakika içerisinde maçı verdi
19:39 Faklı kaybeden Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City ilk yenilgisini tattı
19:06 Mardin'de freni patlayan TIR faciaya neden oldu! 16 kişi öldü, 8'i ağır 29 kişi yaralandı
18:55 CHP'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı üzüm fiyatına tepki geldi: Manisa'ya hakarettir
18:55 Kırşehir'de anne vahşeti! Dövdüğü 20 günlük bebek can verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2022 22:32:21. #1.11#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, sultani çekirdeksiz üzümün alım fiyatını 27 TL olarak açıkladı (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement