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Erdoğan: "(Belediyelerde) Temizlik ve korunma malzemelerinin temini ve dağıtımını yaygın şekilde...
6 saat önce
Erdoğan: "(Belediyelerde) Temizlik ve korunma malzemelerinin temini ve dağıtımını yaygın şekilde sürdürmeliyiz.
Erdoğan: "(Belediyelerde) Temizlik ve korunma malzemelerinin temini ve dağıtımını yaygın şekilde sürdürmeliyiz."
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 04:54 Kaynak: AA
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