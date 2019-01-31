Erdoğan: "Belediyelerimizde Hakka, Adalete, Maşeri Vicdana, Hukuka Aykırı Davranan Hiç Kimsenin...
1 saat önce
Erdoğan: "Belediyelerimizde hakka, adalete, maşeri vicdana, hukuka aykırı davranan hiç kimsenin gözu¨nu¨n yaşına bakmayacağız."
Erdoğan: "Belediyelerimizde hakka, adalete, maşeri vicdana, hukuka aykırı davranan hiç kimsenin gözu¨nu¨n yaşına bakmayacağız."
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 01:42 Kaynak: AA
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