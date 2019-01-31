Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Belediyelerimizde Hakka, Adalete, Maşeri Vicdana, Hukuka Aykırı Davranan Hiç Kimsenin...

Erdoğan: "Belediyelerimizde Hakka, Adalete, Maşeri Vicdana, Hukuka Aykırı Davranan Hiç Kimsenin...

1 saat önce

Erdoğan: "Belediyelerimizde hakka, adalete, maşeri vicdana, hukuka aykırı davranan hiç kimsenin gözu¨nu¨n yaşına bakmayacağız."

Erdoğan:
Erdoğan: "Belediyelerimizde hakka, adalete, maşeri vicdana, hukuka aykırı davranan hiç kimsenin gözu¨nu¨n yaşına bakmayacağız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 01:42 Kaynak: AA

Politika
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