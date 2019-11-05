Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Belirlediğimiz güvenli bölge sınırları içinde hala teröristlerin olduğunu biliyoruz.
Son Dakika Politika Erdoğan: 'Belirlediğimiz güvenli bölge sınırları içinde hala teröristlerin olduğunu biliyoruz.

Erdoğan: "Belirlediğimiz güvenli bölge sınırları içinde hala teröristlerin olduğunu biliyoruz.

7 saat önce

Erdoğan: "Belirlediğimiz güvenli bölge sınırları içinde hala teröristlerin olduğunu biliyoruz.

Erdoğan:

Erdoğan: "Belirlediğimiz güvenli bölge sınırları içinde hala teröristlerin olduğunu biliyoruz. Buralar teröristlerden arındırılmış değil."

Politika

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 01:04 Kaynak: AA
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