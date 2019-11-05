Erdoğan: "Belirlediğimiz güvenli bölge sınırları içinde hala teröristlerin olduğunu biliyoruz.
7 saat önce
Erdoğan: "Belirlediğimiz güvenli bölge sınırları içinde hala teröristlerin olduğunu biliyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 01:04 Kaynak: AA
Erdoğan: "Belirlediğimiz güvenli bölge sınırları içinde hala teröristlerin olduğunu biliyoruz. Buralar teröristlerden arındırılmış değil."
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