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Erdoğan: "Belirlenecek kriterlere göre ihtiyaç sahibi ailelere yapılacak nakdi yardımlar için ilave...
6 saat önce
Erdoğan: "Belirlenecek kriterlere göre ihtiyaç sahibi ailelere yapılacak nakdi yardımlar için ilave 2 milyar liralık bir kaynak ayırıyoruz.
Erdoğan: "Belirlenecek kriterlere göre ihtiyaç sahibi ailelere yapılacak nakdi yardımlar için ilave 2 milyar liralık bir kaynak ayırıyoruz."
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 07:16 Kaynak: AA
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