Erdoğan: "Ben bir terörist başının ne söylediğiyle ilgilenmem. Ben, millet ne söyler ona bakarım....
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Erdoğan: "Ben bir terörist başının ne söylediğiyle ilgilenmem. Ben, millet ne söyler ona bakarım. Suriye'de de Suriye halkı ne söyler, ona bakarım."
Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 05:17 Kaynak: AA
Erdoğan: "Ben bir terörist başının ne söylediğiyle ilgilenmem. Ben, millet ne söyler ona bakarım. Suriye'de de Suriye halkı ne söyler, ona bakarım."
Son Dakika: Erdoğan'dan Suriye rejimine uyarı: Hata yaparlarsa Türkiye yanıt verecek Maurizio Sarri, asker selamı veren Merih Demiral hakkında konuştu! 75 kişiyi 13 milyon lira dolandıran Ponzi Arzu'nun mahkemesi ertelendi YPG'nin gerçek yüzü 'Syria The Backstage' belgeseliyle ortaya çıkacak