Erdoğan: "Ben, Hdp'ye Oy Verenlere Kalkıp da Terörist Nerede Demişim Bunu İspat Etsinler.
1 saat önce
Erdoğan: "Ben, HDP'ye oy verenlere kalkıp da terörist nerede demişim bunu ispat etsinler.
Erdoğan: "Ben, HDP
'ye oy verenlere kalkıp da terörist nerede demişim bunu ispat etsinler. İspat ettikleri anda ben ne gerekiyorsa onu yaparım."
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 09:39 Kaynak: AA
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