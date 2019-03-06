Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Ben, Hdp'ye Oy Verenlere Kalkıp da Terörist Nerede Demişim Bunu İspat Etsinler.

Erdoğan: "Ben, Hdp'ye Oy Verenlere Kalkıp da Terörist Nerede Demişim Bunu İspat Etsinler.

1 saat önce

Erdoğan: "Ben, HDP'ye oy verenlere kalkıp da terörist nerede demişim bunu ispat etsinler.

Erdoğan:
Erdoğan: "Ben, HDP'ye oy verenlere kalkıp da terörist nerede demişim bunu ispat etsinler. İspat ettikleri anda ben ne gerekiyorsa onu yaparım."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 09:39 Kaynak: AA

Halkların Demokratik Partisi, Politika
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