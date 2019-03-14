Erdoğan: "Ben Hiçbir Siyasi Partiye Oy Verene 'Terörist' İfadesini Kullanmadım. Siyasetin Bu Kadar...
1 saat önce
Erdoğan: "Ben hiçbir siyasi partiye oy verene 'terörist' ifadesini kullanmadım. Siyasetin bu kadar acemisi değilim."
Erdoğan: "Ben hiçbir siyasi partiye oy verene 'terörist' ifadesini kullanmadım. Siyasetin bu kadar acemisi değilim."
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 09:46 Kaynak: AA
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