Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Ben Hiçbir Siyasi Partiye Oy Verene 'Terörist' İfadesini Kullanmadım. Siyasetin Bu Kadar...

Erdoğan: "Ben Hiçbir Siyasi Partiye Oy Verene 'Terörist' İfadesini Kullanmadım. Siyasetin Bu Kadar...

1 saat önce

Erdoğan: "Ben hiçbir siyasi partiye oy verene 'terörist' ifadesini kullanmadım. Siyasetin bu kadar acemisi değilim."

Erdoğan:
Erdoğan: "Ben hiçbir siyasi partiye oy verene 'terörist' ifadesini kullanmadım. Siyasetin bu kadar acemisi değilim."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 09:46 Kaynak: AA

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