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Erdoğan: "Ben özellikle kendisine (Trump) İran'la gerilimin tırmandırılmaması telkininde bulundum."
6 saat önce
Erdoğan: "Ben özellikle kendisine (Trump) İran'la gerilimin tırmandırılmaması telkininde bulundum."
Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 09:38 Kaynak: AA
Erdoğan: "Ben özellikle kendisine (Trump) İran'la gerilimin tırmandırılmaması telkininde bulundum."
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