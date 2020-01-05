Erdoğan: "Ben özellikle kendisine (Trump) İran 'la gerilimin tırmandırılmaması telkininde bulundum."

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