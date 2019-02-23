Erdoğan: "Benim Aziz Milletim, Bu Ülkeye En Ufak Bir Yatırımı Olmayanların İdeolojik...
43 dakika önce
Erdoğan: "Benim aziz milletim, bu ülkeye en ufak bir yatırımı olmayanların ideolojik formatlamasına, bu tezgaha, bu tuzağa düşmemeli."
Erdoğan: "Benim aziz milletim, bu ülkeye en ufak bir yatırımı olmayanların ideolojik formatlamasına, bu tezgaha, bu tuzağa düşmemeli."
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 09:38 Kaynak: AA
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