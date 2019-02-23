Erdoğan: "Benim Aziz Milletim, Bu Ülkeye En Ufak Bir Yatırımı Olmayanların İdeolojik...

Erdoğan: "Benim aziz milletim, bu ülkeye en ufak bir yatırımı olmayanların ideolojik formatlamasına, bu tezgaha, bu tuzağa düşmemeli."

Erdoğan: "Benim aziz milletim, bu ülkeye en ufak bir yatırımı olmayanların ideolojik formatlamasına, bu tezgaha, bu tuzağa düşmemeli."

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