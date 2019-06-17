Erdoğan: "Benim milletimden, başta Ordu Valimiz olmak üzere özür dilemedikçe böyle bir adaylığa...
1 saat önce
Erdoğan: "Benim milletimden, başta Ordu Valimiz olmak üzere özür dilemedikçe böyle bir adaylığa bırakın layık olmak, böyle bir makama gelemez."
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 09:34 Kaynak: AA
Erdoğan: "Benim milletimden, başta Ordu
Valimiz olmak üzere özür dilemedikçe böyle bir adaylığa bırakın layık olmak, böyle bir makama gelemez."
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