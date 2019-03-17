Erdoğan: "Benim Ülkemde Kürdistan Diye Bir Bölge Yok. Ey Sezai, Sen Kürdistan'da Yaşamak İstiyorsan...
1 saat önce
Erdoğan: "Benim ülkemde Kürdistan diye bir bölge yok. Ey Sezai, sen Kürdistan'da yaşamak istiyorsan Irak'ın kuzeyinde var, defol git oraya, orada yaşa"
Erdoğan: "Benim ülkemde Kürdistan diye bir bölge yok. Ey Sezai, sen Kürdistan'da yaşamak istiyorsan Irak'ın kuzeyinde var, defol git oraya, orada yaşa"
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Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 03:36 Kaynak: AA
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