Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Benim Ülkemde Kürdistan Diye Bir Bölge Yok. Ey Sezai, Sen Kürdistan'da Yaşamak İstiyorsan...

Erdoğan: "Benim Ülkemde Kürdistan Diye Bir Bölge Yok. Ey Sezai, Sen Kürdistan'da Yaşamak İstiyorsan...

1 saat önce

Erdoğan: "Benim ülkemde Kürdistan diye bir bölge yok. Ey Sezai, sen Kürdistan'da yaşamak istiyorsan Irak'ın kuzeyinde var, defol git oraya, orada yaşa"

Erdoğan:
Erdoğan: "Benim ülkemde Kürdistan diye bir bölge yok. Ey Sezai, sen Kürdistan'da yaşamak istiyorsan Irak'ın kuzeyinde var, defol git oraya, orada yaşa"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 03:36 Kaynak: AA

Politika
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