Erdoğan: "Benim Ülkemde Kürdistan Diye Bir Bölge Yok. Ey Sezai, Sen Kürdistan'da Yaşamak İstiyorsan...

Erdoğan: "Benim ülkemde Kürdistan diye bir bölge yok. Ey Sezai, sen Kürdistan'da yaşamak istiyorsan Irak'ın kuzeyinde var, defol git oraya, orada yaşa"

Erdoğan: "Benim ülkemde Kürdistan diye bir bölge yok. Ey Sezai, sen Kürdistan'da yaşamak istiyorsan Irak'ın kuzeyinde var, defol git oraya, orada yaşa"

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