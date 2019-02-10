Erdoğan: "Benim Vatandaşımı Sömürenler Karşısında Bizi Bulacaklar"
49 dakika önce
- İstanbul Sandık Başkanları Buluşması öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Sandık Başkanları Buluşması öncesi vatandaşlara hitap etti.
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 04:20 Kaynak: AA
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