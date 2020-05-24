Erdoğan-Berdimuhamedov görüşmesinde, ikili ilişkileri her alanda güçlendirecek adımlar ve Kovid-19... - Son Dakika

Erdoğan-Berdimuhamedov görüşmesinde, ikili ilişkileri her alanda güçlendirecek adımlar ve Kovid-19...
Erdoğan-Berdimuhamedov görüşmesinde, ikili ilişkileri her alanda güçlendirecek adımlar ve Kovid-19 ile mücadelede iş birliği konuları ele alındı.
Erdoğan- Berdimuhamedov görüşmesinde, ikili ilişkileri her alanda güçlendirecek adımlar ve Kovid-19 ile mücadelede iş birliği konuları ele alındı
Haber Yayın Tarihi: 24.05.2020 10:35 Kaynak: AA
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