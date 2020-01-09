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Erdoğan: "(Berfin Özek'in yüzüne asit döken sanığa verilen ceza) Adaletin tecellisini hakta,...
7 saat önce
Erdoğan: "(Berfin Özek'in yüzüne asit döken sanığa verilen ceza) Adaletin tecellisini hakta, hukukta arayın.
Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 03:16 Kaynak: AA
Erdoğan: "( Berfin Özek'in yüzüne asit döken sanığa verilen ceza) Adaletin tecellisini hakta, hukukta arayın. Hukuk eşittir kanun değildir."
Son Dakika Erdoğan'dan Berfin'in yüzünü asitle yakan sanığa sert sözler: Namussuz, alçak Bilinmeyen numaralar hizmeti veren şirketlerin geliri 587 milyon lirayı geçti İBB, personel alımı için ilana çıktı! İşte kadrolar Şehit nişanlısını, askeri kıyafetle gözyaşları içinde uğurladı: Yüzüğümü hala çıkarmadım