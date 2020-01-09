Erdoğan: "(Berfin Özek'in yüzüne asit döken sanığa verilen ceza) Adaletin tecellisini hakta,... - Son Dakika
Son Dakika Politika Erdoğan: '(Berfin Özek'in yüzüne asit döken sanığa verilen ceza) Adaletin tecellisini hakta,... - Son Dakika

Erdoğan: "(Berfin Özek'in yüzüne asit döken sanığa verilen ceza) Adaletin tecellisini hakta,...

7 saat önce

Erdoğan: "(Berfin Özek'in yüzüne asit döken sanığa verilen ceza) Adaletin tecellisini hakta, hukukta arayın.

Erdoğan:

Erdoğan: "( Berfin Özek'in yüzüne asit döken sanığa verilen ceza) Adaletin tecellisini hakta, hukukta arayın. Hukuk eşittir kanun değildir."

Berfin Özek, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 03:16 Kaynak: AA
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ŞU AN BURADASINIZ: Erdoğan: "(Berfin Özek'in yüzüne asit döken sanığa verilen ceza) Adaletin tecellisini hakta,... - Son Dakika
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