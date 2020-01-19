Erdoğan, berlin'de kalacağa otelin önünde türk vatandaşları tarafından karşılandı - Son Dakika

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Erdoğan, berlin'de kalacağa otelin önünde türk vatandaşları tarafından karşılandı
15 dakika önce
Erdoğan, Berlin'de kalacağa otelin önünde Türk vatandaşları tarafından karşılandı.
Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 02:39 Kaynak: DHA
Erdoğan, Berlin'de kalacağa otelin önünde Türk vatandaşları tarafından karşılandı
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