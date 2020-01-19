Erdoğan, berlin'de kalacağa otelin önünde türk vatandaşları tarafından karşılandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erdoğan, berlin'de kalacağa otelin önünde türk vatandaşları tarafından karşılandı - Son Dakika

Erdoğan, berlin'de kalacağa otelin önünde türk vatandaşları tarafından karşılandı

15 dakika önce

Erdoğan, Berlin'de kalacağa otelin önünde Türk vatandaşları tarafından karşılandı.

Erdoğan, Berlin'de kalacağa otelin önünde Türk vatandaşları tarafından karşılandı

Erdoğan, berlin'de kalacağa otelin önünde türk vatandaşları tarafından karşılandı

Berlin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 02:39 Kaynak: DHA
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