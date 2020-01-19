Erdoğan, Berlin'deki Libya Konferansı öncesi Putin ile görüştü - Son Dakika
Son Dakika Dünya Erdoğan, Berlin'deki Libya Konferansı öncesi Putin ile görüştü - Son Dakika Dünya

Erdoğan, Berlin'deki Libya Konferansı öncesi Putin ile görüştü

7 saat önce

Berlin'deki Libya Konferansı'na katılmak üzere Almanya'ya giden Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya lideri Viladimir Putin ile bir araya geldi. İkili, konferans öncesi beraberindeki heyetlerle birlikte toplanarak Libya'daki ateşkes sürecini değerle

Erdoğan, Berlin'deki Libya Konferansı öncesi Putin ile görüştü, System.String[]

Almanya'nın ev sahipliğinde Berlin'de düzenlenecek Libya Konferansı'na katılmak üzere bu ülkeye giden Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya lideri Viladimir Putin ile bir araya geldi. İkili, konferans öncesi beraberindeki heyetlerle birlikte toplanarak Libya'daki ateşkes sürecini değerlendirdi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, ortak çaba ile Libya'da nisbi de olsa sükunet sağlandığına vurgu yaparak ülkenin barış ve huzura kavuşabilmesi için Berlin Zirvesi'nde ateşkesin ve siyasi sürece dönüşün kabulünün temin edilmesi gerektiğini söyledi.

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Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin, Berlin, Libya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 03:44 
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