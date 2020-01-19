Erdoğan, Berlin'deki Libya Konferansı öncesi Putin ile görüştü

Almanya'nın ev sahipliğinde Berlin'de düzenlenecek Libya Konferansı'na katılmak üzere bu ülkeye giden Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya lideri Viladimir Putin ile bir araya geldi. İkili, konferans öncesi beraberindeki heyetlerle birlikte toplanarak Libya'daki ateşkes sürecini değerlendirdi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, ortak çaba ile Libya'da nisbi de olsa sükunet sağlandığına vurgu yaparak ülkenin barış ve huzura kavuşabilmesi için Berlin Zirvesi'nde ateşkesin ve siyasi sürece dönüşün kabulünün temin edilmesi gerektiğini söyledi.