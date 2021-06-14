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Erdoğan: Biden'la gündemimize ilişkin kapsamlı görüş alışverişinde bulundum - Son Dakika

Erdoğan: Biden'la gündemimize ilişkin kapsamlı görüş alışverişinde bulundum

14.06.2021 22:21
Erdoğan: Biden'la gündemimize ilişkin kapsamlı görüş alışverişinde bulundum, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'nin ardından düzenlediği basın toplantısında, ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı görüşmenin detaylarını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'nin ardından düzenlediği basın toplantısında, ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı görüşmenin detaylarını açıkladı. Erdoğan, "Uzun yıllara dayalı dostluğumuzun bulunduğu Sayın Biden'la gündemimizde yer alan konularla ilgili kapsamlı görüş alışverişinde bulundum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'nin ardından düzenlediği basın toplantısında konuştu. Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile yaptığı baş başa ve heyetlerarası görüşmelere ilişkin, "Zirve vesilesiyle, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'la az evvel bir araya geldik. Uzun yıllara dayalı dostluğumuzun bulunduğu Sayın Biden'la gündemimizde yer alan konularla ilgili kapsamlı görüş alışverişinde bulundum. Hem görüş ayrılığı yaşadığımız meseleleri hem de ortak çıkarlara sahip olduğumuz alanlardaki iş birliği imkanlarını yapıcı bir yaklaşımla ele aldık. Etkin iş birliğine ihtiyaç duyduğumuz coğrafyalarda, yapacağımız ortak çalışmaları Sayın Biden ve ekibiyle görüştük. Türkiye bu bölgelerde aldığı inisiyatiflerle, DEAŞ'la mücadeleye destek vermenin yanında, NATO'nun sınırlarının ve müşterek çıkarlarımızın da savunucusu olmuştur. Bu görüşmede salgın sonrası ortaya çıkacak yeni fırsatları da dikkate alarak, aramızdaki ekonomik potansiyelin tam anlamıyla hayata geçirilmesi için atılabilecek adımları değerlendirdik" dedi.

"DİYALOG KANALLARINI ETKİN VE DÜZENLİ KULLANMA KONUSUNDA MUTABIK KALDIK"Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden ile yaptığı görüşmede, diyalog kanallarını etkin kullanmak konusunda mutabık kalındığını ifade ederek, "İki müttefike ve stratejik ortağa yakışır şekilde doğrudan diyalog kanallarını etkin ve düzenli şekilde kullanma hususunda mutabık kaldık. Ülkelerimiz arasında mevcut ikili iş birliği ve bölgesel istişare mekanizmalarının yeniden canlandırılması gerektiğinin altını çizdik. Neticede son derecede yararlı ve samimi bir görüşme oldu. Her alanda karşılıklı saygı ve çıkara dayalı verimli bir iş birliği döneminin başlaması noktasında güçlü bir iradenin olduğunu görüyoruz. Sayın Biden'la önümüzdeki dönemde bu hedefler doğrultusunda, iş birliğimizi artıracağız" dedi."TÜRKİYE VE ABD İLİŞKİLERİNDE ÇÖZÜLMEYECEK MESELE YOKTUR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve ABD arasında çözüme kavuşturulmayacak bir mesele olmadığını vurgulayarak iş birliğine dikkat çekti. Erdoğan, "Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinde çözülemeyecek hiçbir mesele olmadığını, tam tersine iş birliği alanlarımızın sorun başlıklarından daha geniş ve zengin bir görünüm sergilediğini düşünüyoruz. Avrupa Atlantik coğrafyasının barış, refah ve güvenliğine büyük katkı yapmış olan Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri'nin bundan sonra da aynı hassasiyetle çalışmalarını yürüteceğine inanıyoruz" diye konuştu.

Amerika Birleşik Devletleri, Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Joe Biden, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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