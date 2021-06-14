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Erdoğan: Biden'la gündemimize ilişkin kapsamlı görüş alışverişinde bulundum -3 - Son Dakika

Erdoğan: Biden'la gündemimize ilişkin kapsamlı görüş alışverişinde bulundum -3

14.06.2021 22:24
Erdoğan: Biden'la gündemimize ilişkin kapsamlı görüş alışverişinde bulundum -3, System.String[]

"BAKANLARIMIZ MUHATAPLARI İLE GÖRÜŞMEK SURETİYLE SÜRECİ SAĞLAMA BAĞLAYACAKTIR"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan basın açıklamaları sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"BAKANLARIMIZ MUHATAPLARI İLE GÖRÜŞMEK SURETİYLE SÜRECİ SAĞLAMA BAĞLAYACAKTIR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan basın açıklamaları sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Erdoğan, Biden görüşmesine yönelik kendisine yöneltilen soruya, "Afganistan konusundaki düşüncelerimizi çok açık, net olarak Sayın Biden'a ifade ettim. Bu da Türkiye, eğer Afganistan'dan çıkmamız istenmiyorsa özellikle orada belli bir desteğin verilmesi isteniyorsa, diplomatik, lojistik bunun yanında mali konularda Amerika'nın bize vereceği destek büyük önem arz ediyor. Ayrıca burada Taliban gerçeğini bir kenara koymak mümkün değil. Onlarla da birçok görüşmeleri farklı atacağımız adımlarla sürdürebiliriz. Bir diğer konu yine Afganistan'da, biz Pakistan'ı da yanımıza alma düşüncemizi kendilerine söyledik, Macaristan'ı yanımıza alma düşüncemizi kendilerine söyledik. Bütün bunlarla birlikte istiyoruz ki Afganistan halkı herhangi bir sıkıntıyı yaşamadan Afganistan'daki bu desteği kendilerine verelim ve şu an itibariyle bir mutabakat söz konusu. ve bir sıkıntı burada söz konusu değil. S-400 konusunu tabii ki burada yapılacak olan böyle bir görüşmede S-400'ün gündeme gelmemesi mümkün değil ama S-400'lere bizim düşüncemiz daha önce neyse aynı düşünceyi sayın başkana ifade ettim. ve bunun yanında F-35 konusunu kendilerine aynı şekilde yine ifade ettim. Temennim odur ki, savunma sanayi ile ilgili olarak müşterek yapabileceğimiz adımlar nelerdir bunları ifade ettim ve bugün burada bu işlerin hepsi bitmiyor bundan sonraki süreçte de dışişleri bakanlarımız, savunma bakanlarımız muhatapları ile görüşmek suretiyle bu süreci inşallah sağlama bağlayacaklar" diyerek yanıt verdi.

"TÜRKİYE-YUNANİSTAN OLARAK ADIMLARIMIZI ATALIM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miçotakis görüşmesi ile ilgili sorulan bir soruya şu yanıtı verdi:

"Ben tabii Sayın Miçotakis'in bu ifadelerine aynen katılıyorum. Yani 'Sessiz sakin bir yıl olacak' düşüncesini de paylaşıyorum. ve aramızda güzel bir görüşme geçti. ve gerek Ege'de olsun gerek diğer bölgelerde olsun bundan böyle ben de kendisine şunu söyledim. Yani 3. ülke veya kişileri bu işe karıştırmayalım. Biz bundan böyle bu tür sıkıntılı anlar olduğunda sizi beni özel hattan rahatlıkla arayın, ben de sizi özel hattan rahatlıkla arayayım. Böylece herhangi bir sıkıntı yaşamadan, Türkiye- Yunanistan olarak adımlarımızı atalım. Bir de sıkıntılı konular nelerse bunları masaya koyalım. Görevlendirdiğimiz arkadaşlar bunlar üzerinde çalışsınlar ve onlar bize bunu getirsinler, nihai kararı biz verelim ve bu nihai kararı verdikten sonra da adımlarımızı atalım. Nitekim bazı örnekler oldu. Mesela dedim şu: Bu konuyla ilgili olarak biz kararımızı verdiğimizde size neticeyi bildirelim ve masanın üzerinden o sorunu kaldıralım. Aynı şekilde bizim sizden istediğimiz bir konu varsa siz de o konuyu görüştükten sonra masanın üzerinden kaldırdığınız zaman ne olacak bu masa sorunlar masası olmaktan çıkıp, çözüm masası haline gelmiş olacak ve bunu da iki lider kendi arasında yapmış olacak."

ERDOĞAN'DAN BIDEN'A TÜRKİYE DAVETİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden'la yaptığı görüşmeye dair bir diğer soruya ise "Görüşmelerde bizim Patriotlar konusundaki düşüncemiz malum bilinen bir düşünceydi. ve bu konuda tabi ABD'nin de tavrı belliydi. Ne oldu, Amerika Patriotları vermedi. Biz de S-400'ü o zaman almak durumunda kaldık. Böyle bir süreçten geliyoruz. ve bu konularla ilgili savunma sanayinde birlikte neler yapabiliriz, bunları savunma bakanlarımız, dışişleri bakanlarımız kendi aralarında görüşsünler dedik. Kendi aralarında yapacakları bu görüşmeden sonra da bizler adımlarımızı atalım, böyle bir karara vardık. Sayın Biden'la verimli bir görüşmeyi ilk buluşmada yüz yüze görüşmede gerçekleştirmiş olduk. İlişkilerin devamı açısından olumlu olduğunu söylüyorum. Temennim odur ki özellikle şu anda ben kendisini de ayrıca Türkiye'ye davet ettim ve Türkiye'ye davet konusunda da şu yoğunlukları aştıktan sonra da Türkiye'ye gelebileceğini de ayrıca söyledi" diyerek yanıt verdi.


Amerika Birleşik Devletleri, Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

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