Erdoğan: "Bildiğimiz yolda ilerlemeye devam etmekten asla çekinmeyiz.
1 saat önce
Erdoğan: "Bildiğimiz yolda ilerlemeye devam etmekten asla çekinmeyiz.
Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 04:26 Kaynak: AA
Erdoğan: "Bildiğimiz yolda ilerlemeye devam etmekten asla çekinmeyiz. Bu yolda ödeyeceğimiz bedelin büyüklüğünü de küçüklüğünü de asla hesap etmeyiz."
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