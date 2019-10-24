Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Bildiğimiz yolda ilerlemeye devam etmekten asla çekinmeyiz.
Son Dakika Güncel Erdoğan: 'Bildiğimiz yolda ilerlemeye devam etmekten asla çekinmeyiz.

Erdoğan: "Bildiğimiz yolda ilerlemeye devam etmekten asla çekinmeyiz.

1 saat önce

Erdoğan: "Bildiğimiz yolda ilerlemeye devam etmekten asla çekinmeyiz.

Erdoğan:

Erdoğan: "Bildiğimiz yolda ilerlemeye devam etmekten asla çekinmeyiz. Bu yolda ödeyeceğimiz bedelin büyüklüğünü de küçüklüğünü de asla hesap etmeyiz."

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 04:26 Kaynak: AA
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