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Erdoğan: "Bilimi dünü ve bugünüyle yalnızca Batı'ya hasretmek ve Müslüman alimleri yok saymak,...
6 saat önce
Erdoğan: "Bilimi dünü ve bugünüyle yalnızca Batı'ya hasretmek ve Müslüman alimleri yok saymak, şayet kasıtlı değilse ancak cehaletle izah edilebilir.
Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 01:40 Kaynak: AA
Erdoğan: "Bilimi dünü ve bugünüyle yalnızca Batı'ya hasretmek ve Müslüman alimleri yok saymak, şayet kasıtlı değilse ancak cehaletle izah edilebilir."
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