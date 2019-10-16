Erdoğan: Bin 220 kilometrekare alanı temizledik

AK Parti'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklamalarda bulundu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Barış Pınarı Harekatı) Hayatını kaybeden 20 vatandaşımız için başsağlığı, yaralanan 170 vatandaşımız için geçmiş olsun dileklerini iletmek üzere kimse aramadı. Bunları iyi tanıyın, bunlara hiç güvenmeyin. Bunlara güvenilmez."