Erdoğan: Bin 220 kilometrekare alanı temizledik
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Erdoğan: Bin 220 kilometrekare alanı temizledik
AK Parti'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Barış Pınarı Harekatı) Hayatını kaybeden 20 vatandaşımız için başsağlığı, yaralanan 170 vatandaşımız için geçmiş olsun dileklerini iletmek üzere kimse aramadı. Bunları iyi tanıyın, bunlara hiç güvenmeyin. Bunlara güvenilmez."
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 01:27
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