Son Dakika Haberleri: Erdoğan: Bin 220 kilometrekare alanı temizledik
Son Dakika Dünya Erdoğan: Bin 220 kilometrekare alanı temizledik

Erdoğan: Bin 220 kilometrekare alanı temizledik

53 dakika önce

Erdoğan: Bin 220 kilometrekare alanı temizledik

Erdoğan: Bin 220 kilometrekare alanı temizledik, System.String[]

AK Parti'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklamalarda bulundu.


Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Barış Pınarı Harekatı) Hayatını kaybeden 20 vatandaşımız için başsağlığı, yaralanan 170 vatandaşımız için geçmiş olsun dileklerini iletmek üzere kimse aramadı. Bunları iyi tanıyın, bunlara hiç güvenmeyin. Bunlara güvenilmez."

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Barış Pınarı Harekatı, Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 01:27 
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