Son Dakika Haberleri: Erdoğan: Bin kilometrekarelik alanı terör işgalinden kurtardık
Son Dakika Ekonomi Erdoğan: Bin kilometrekarelik alanı terör işgalinden kurtardık

Erdoğan: Bin kilometrekarelik alanı terör işgalinden kurtardık

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu sabah itibarıyla yaklaşık bin kilometrekarelik alanı bölücü terör örgütünün işgalinden kurtardık.

Erdoğan: Bin kilometrekarelik alanı terör işgalinden kurtardık, System.String[]

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu sabah itibarıyla yaklaşık bin kilometrekarelik alanı bölücü terör örgütünün işgalinden kurtardık." dedi.

Recep Tayyip Erdoğan, Sabah, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 12:22 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bin kilometrekarelik alanı terörden kurtardık
YPG'li teröristler yine sivillere saldırdı: Ölü ve yaralılar var Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik'in mesajı mest etti İç hat uçak biletlerinde 450 TL olan tavan fiyat uygulaması başladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2019 14:07:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erdoğan: Bin kilometrekarelik alanı terör işgalinden kurtardık
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]