Erdoğan: Bin kilometrekarelik alanı terör işgalinden kurtardık
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu sabah itibarıyla yaklaşık bin kilometrekarelik alanı bölücü terör örgütünün işgalinden kurtardık.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu sabah itibarıyla yaklaşık bin kilometrekarelik alanı bölücü terör örgütünün işgalinden kurtardık." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 12:22
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