Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "(Binali Yıldırım'ın Adaylığı) En Güzide, Kıdemli, Tecrübeli, Pratik, İcraatçı Bir İsmi...

Erdoğan: "(Binali Yıldırım'ın Adaylığı) En Güzide, Kıdemli, Tecrübeli, Pratik, İcraatçı Bir İsmi...

48 dakika önce

Erdoğan: "(Binali Yıldırım'ın adaylığı) En güzide, kıdemli, tecrübeli, pratik, icraatçı bir ismi aday olarak gösterdik.

Erdoğan:
Erdoğan: "( Binali Yıldırım'ın adaylığı) En güzide, kıdemli, tecrübeli, pratik, icraatçı bir ismi aday olarak gösterdik. İstanbul buna layık."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 04:59 Kaynak: AA

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