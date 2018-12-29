Erdoğan: "(Binali Yıldırım'ın Adaylığı) En Güzide, Kıdemli, Tecrübeli, Pratik, İcraatçı Bir İsmi...
48 dakika önce
Erdoğan: "(Binali Yıldırım'ın adaylığı) En güzide, kıdemli, tecrübeli, pratik, icraatçı bir ismi aday olarak gösterdik.
Erdoğan: "( Binali Yıldırım
'ın adaylığı) En güzide, kıdemli, tecrübeli, pratik, icraatçı bir ismi aday olarak gösterdik. İstanbul
buna layık."
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 04:59 Kaynak: AA
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul Adayımız Binali Yıldırım
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