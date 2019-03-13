Erdoğan: "Binlerce Tır Silah Verilen Ypg'li Katiller, Suriye'nin Kuzeyinde Bir Terör Koridoru...
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Erdoğan: "Binlerce tır silah verilen YPG'li katiller, Suriye'nin kuzeyinde bir terör koridoru oluşturma hevesine kapılıyorsa bunun müsebbibi terör örgütlerine şaşı bakanlardır.
Erdoğan: "Binlerce tır silah verilen YPG'li katiller, Suriye'nin kuzeyinde bir terör koridoru oluşturma hevesine kapılıyorsa bunun müsebbibi terör örgütlerine şaşı bakanlardır."
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 09:53 Kaynak: AA
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