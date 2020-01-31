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Erdoğan: "Binlerce yıldır olduğu gibi bugün de dünya barışının anahtarı Kudüs'tür.
6 saat önce
Erdoğan: "Binlerce yıldır olduğu gibi bugün de dünya barışının anahtarı Kudüs'tür.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 11:58 Kaynak: AA
Erdoğan: "Binlerce yıldır olduğu gibi bugün de dünya barışının anahtarı Kudüs'tür. Barış çınarı Kudüs de yıkılırsa bunun altında tüm dünya kalır."
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