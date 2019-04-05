Erdoğan: "Bir Anıtkabir Olayı Yaşandı.
1 saat önce
Erdoğan: "Bir Anıtkabir olayı yaşandı.
Erdoğan: "Bir Anıtkabir
olayı yaşandı.Sen mazbatını aldın mı? Orada protokol nedir bilmiyorsun. Şu andaki yaptığı ise protokol açısından yanlıştır"
İSTANBUL(İHA)- Cuma namazı çıkışı İmamoğlu
'nun Anıtkabir'e gidişini yorumlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
: "Bir Anıtkabir olayı yaşandı. Sen mazbatını aldın mı? Orada protokol nedir bilmiyorsun. Şu andaki yaptığı ise protokol açısından yanlıştır. Milli Savunma Bakanlığı
o defteri çekti. Bu seçimlerin nihai kararını YSK verecektir. Yüksek Seçim Kurulu
kararını verince iş neticelenecektir" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 03:58 Kaynak: İHA
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