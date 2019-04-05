Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Bir Anıtkabir Olayı Yaşandı.

Erdoğan: "Bir Anıtkabir Olayı Yaşandı.

1 saat önce

Erdoğan: "Bir Anıtkabir olayı yaşandı.

Erdoğan: "Bir Anıtkabir olayı yaşandı.Sen mazbatını aldın mı? Orada protokol nedir bilmiyorsun. Şu andaki yaptığı ise protokol açısından yanlıştır"

İSTANBUL(İHA)- Cuma namazı çıkışı İmamoğlu'nun Anıtkabir'e gidişini yorumlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Bir Anıtkabir olayı yaşandı. Sen mazbatını aldın mı? Orada protokol nedir bilmiyorsun. Şu andaki yaptığı ise protokol açısından yanlıştır. Milli Savunma Bakanlığı o defteri çekti. Bu seçimlerin nihai kararını YSK verecektir. Yüksek Seçim Kurulu kararını verince iş neticelenecektir" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 03:58 Kaynak: İHA

İmamoğlu, Anıtkabir, Genel
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