Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Bir Anıtkabir Olayı Yaşandı.

Erdoğan: "Bir Anıtkabir Olayı Yaşandı.

49 dakika önce

Erdoğan: "Bir Anıtkabir olayı yaşandı.

Erdoğan:
Erdoğan: "Bir Anıtkabir olayı yaşandı.Sen mazbatını aldın mı? Orada protokol nedir bilmiyorsun. Şu andaki yaptığı ise protokol açısından yanlıştır" İSTANBUL(İHA)- Cuma namazı çıkışı İmamoğlu'nun Anıtkabir'e gidişini yorumlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Bir Anıtkabir olayı yaşandı. Sen mazbatını aldın mı? Orada protokol nedir bilmiyorsun. Şu andaki yaptığı ise protokol açısından yanlıştır. Milli Savunma Bakanlığı o defteri çekti. Bu seçimlerin nihai kararını YSK verecektir. Yüksek Seçim Kurulu kararını verince iş neticelenecektir" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 10:47 Kaynak: İHA

İmamoğlu, Anıtkabir, Politika
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