Erdoğan: "Bir Başbakan'ın idamının arkasında CHP zihniyeti var. 'Bizi buraya gönderen irade böyle...

Erdoğan: "Bir Başbakan'ın idamının arkasında CHP zihniyeti var. 'Bizi buraya gönderen irade böyle istediği için bu idamı yaptık' diyenler.

Erdoğan: "Bir Başbakan'ın idamının arkasında CHP zihniyeti var. 'Bizi buraya gönderen irade böyle istediği için bu idamı yaptık' diyenler... İşte diyorum ki, onlara 23 Haziran'da gereken dersi sandıklarda verelim."

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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