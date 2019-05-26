Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Bir Başbakan'ın idamının arkasında CHP zihniyeti var. 'Bizi buraya gönderen irade böyle...

Erdoğan: "Bir Başbakan'ın idamının arkasında CHP zihniyeti var. 'Bizi buraya gönderen irade böyle...

4 saat önce

Erdoğan: "Bir Başbakan'ın idamının arkasında CHP zihniyeti var. 'Bizi buraya gönderen irade böyle istediği için bu idamı yaptık' diyenler.

Erdoğan:
Erdoğan: "Bir Başbakan'ın idamının arkasında CHP zihniyeti var. 'Bizi buraya gönderen irade böyle istediği için bu idamı yaptık' diyenler... İşte diyorum ki, onlara 23 Haziran'da gereken dersi sandıklarda verelim."
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 10:04 Kaynak: AA
Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel
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