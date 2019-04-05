Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Bir Belediye Başkanının Kendi Meclisinde Sırtını Dayayacağı Bir Çoğunluğu Yoksa Bu...

Erdoğan: "Bir Belediye Başkanının Kendi Meclisinde Sırtını Dayayacağı Bir Çoğunluğu Yoksa Bu...

7 dakika önce

Erdoğan: "Bir belediye başkanının kendi meclisinde sırtını dayayacağı bir çoğunluğu yoksa bu komisyonları da istediği gibi oluşturamaz, bütçeyi istediği gibi çıkartamaz."

Erdoğan:
Erdoğan: "Bir belediye başkanının kendi meclisinde sırtını dayayacağı bir çoğunluğu yoksa bu komisyonları da istediği gibi oluşturamaz, bütçeyi istediği gibi çıkartamaz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 03:29 Kaynak: AA

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