Erdoğan: "Bir Belediye Başkanının Kendi Meclisinde Sırtını Dayayacağı Bir Çoğunluğu Yoksa Bu...
7 dakika önce
Erdoğan: "Bir belediye başkanının kendi meclisinde sırtını dayayacağı bir çoğunluğu yoksa bu komisyonları da istediği gibi oluşturamaz, bütçeyi istediği gibi çıkartamaz."
Erdoğan: "Bir belediye başkanının kendi meclisinde sırtını dayayacağı bir çoğunluğu yoksa bu komisyonları da istediği gibi oluşturamaz, bütçeyi istediği gibi çıkartamaz."
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 03:29 Kaynak: AA
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