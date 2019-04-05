Erdoğan: "Bir Belediye Başkanının Kendi Meclisinde Sırtını Dayayacağı Bir Çoğunluğu Yoksa Bu...

Erdoğan: "Bir belediye başkanının kendi meclisinde sırtını dayayacağı bir çoğunluğu yoksa bu komisyonları da istediği gibi oluşturamaz, bütçeyi istediği gibi çıkartamaz."

Erdoğan: "Bir belediye başkanının kendi meclisinde sırtını dayayacağı bir çoğunluğu yoksa bu komisyonları da istediği gibi oluşturamaz, bütçeyi istediği gibi çıkartamaz."

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Ünlü Anketçiden Çok Konuşulacak Erken Seçim Çıkışı: Bu Şekilde Gitmez

Güzel Oyuncu Hazar Ergüçlü, Cesur Pozlarıyla Yürek Hoplattı!

Nöbetçi Noter Uygulaması Otomotiv Sektörünü Canlandıracak

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçim Süreci Bitti, Şimdi Mahkeme Süreci Var