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Erdoğan: "(Bir CHP'li ile görüşme iddiası) Eğer yiğitsen ben cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum,...
6 saat önce
Erdoğan: "(Bir CHP'li ile görüşme iddiası) Eğer yiğitsen ben cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum, sen genel başkanlığını ortaya koyabiliyor musun?"
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 03:18 Kaynak: AA
Erdoğan: "(Bir CHP'li ile görüşme iddiası) Eğer yiğitsen ben cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum, sen genel başkanlığını ortaya koyabiliyor musun?"
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