Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "(Bir CHP'li ile görüşme iddiası) Eğer yiğitsen ben cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum,...
Son Dakika Güncel Erdoğan: '(Bir CHP'li ile görüşme iddiası) Eğer yiğitsen ben cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum,... - Son Dakika

Erdoğan: "(Bir CHP'li ile görüşme iddiası) Eğer yiğitsen ben cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum,...

6 saat önce

Erdoğan: "(Bir CHP'li ile görüşme iddiası) Eğer yiğitsen ben cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum, sen genel başkanlığını ortaya koyabiliyor musun?"

Erdoğan:

Erdoğan: "(Bir CHP'li ile görüşme iddiası) Eğer yiğitsen ben cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum, sen genel başkanlığını ortaya koyabiliyor musun?"

Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 03:18 Kaynak: AA
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