Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Bir Daha Benzer Acılar Yaşanmasın, Camiler Kan Gölüne Dönmesin Diye Tavrımızı Net Bir...

Erdoğan: "Bir Daha Benzer Acılar Yaşanmasın, Camiler Kan Gölüne Dönmesin Diye Tavrımızı Net Bir...

29 dakika önce

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir daha benzer acılar yaşanmasın, camiler kan gölüne dönmesin diye tavrımızı net bir şekilde ortaya koymalıyız."

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir daha benzer acılar yaşanmasın, camiler kan gölüne dönmesin diye tavrımızı net bir şekilde ortaya koymalıyız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 11:24 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hediye Edilen Aslanları Gördü AK Parti'den İlk Kez Oy Kullanacak Seçmenlere Erdoğan Sürprizi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkçe ve Kürtçe Nevruz Mesajı Trump'ın Golan Tepeleri Kararına Erdoğan'dan Tepki: İşgalin Meşrulaşmasına İzin Vermeyiz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.3.2019 11:53:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Bir Daha Benzer Acılar Yaşanmasın, Camiler Kan Gölüne Dönmesin Diye Tavrımızı Net Bir...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]