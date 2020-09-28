Erdoğan: "Bir damla petrolü, bir gram altını oluk oluk akan insan kanından çok daha değerli gören... - Son Dakika

Erdoğan: "Bir damla petrolü, bir gram altını oluk oluk akan insan kanından çok daha değerli gören...
Erdoğan: "Bir damla petrolü, bir gram altını oluk oluk akan insan kanından çok daha değerli gören sömürgeci zihniyet, Akdeniz'i bir barış ve medeniyet denizinden, kan ve gözyaşı deryasına dönüştürdü"
Erdoğan: "Bir damla petrolü, bir gram altını oluk oluk akan insan kanından çok daha değerli gören sömürgeci zihniyet, Akdeniz'i bir barış ve medeniyet denizinden, kan ve gözyaşı deryasına dönüştürdü"
Akdeniz, Güncel, Son Dakika
Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 14:27 - Kaynak: AA
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