Erdoğan: "Bir dinin peygamberi bir ülkenin yöneticisine sergilenen çirkinlikleri özgürlük kılıfı altında savunanlar demokrasi kavramına zarar veriyor"
31.10.2020 14:33
Erdoğan: "Bir dinin peygamberi bir ülkenin yöneticisine sergilenen çirkinlikleri özgürlük kılıfı altında savunanlar demokrasi kavramına zarar veriyor"
Erdoğan: "Bir dinin peygamberi bir ülkenin yöneticisine sergilenen çirkinlikleri özgürlük kılıfı altında savunanlar demokrasi kavramına zarar veriyor"
Özgürlük, Güncel, Son Dakika
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Erdoğan: 'Bir dinin peygamberi bir ülkenin yöneticisine sergilenen çirkinlikleri özgürlük kılıfı altında savunanlar demokrasi kavramına zarar veriyor' - Son Dakika
Son Dakika İzmir'de yıkılan binada kullanan malzemeler kalitesiz çıktı Son Dakika! İzmir'de 23 saat sonra gelen mucize! Anne ve 4 çocuğu enkaz altından çıkarılıyor 17 saat sonra kurtarılan İnci, enkaz altında böyle bekledi: Abla çok korkuyorum, elimi tutar mısın 15 yaşındaki Günay Özışık'a ilk müdahale enkaz altında yapıldı! O anlar kamerada Şaka yapmak isterken elindeki av tüfeğiyle arkadaşını öldürdü İzmir depremi çelik gökdeleni de vurdu! İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti Çocukken ırmaktan tuttuğu balıkları şimdi üreterek dünyaya pazarlıyor Çam kozalağından denemelik turşu yapmaya başlamıştı, şimdi taleplere yetişemiyor