Erdoğan: "Bir dönem PKK'lı canilerin cirit attığı bölgelerde şimdi huzur ve barış var. İnşallah... - Son Dakika
Son Dakika Politika Erdoğan: 'Bir dönem PKK'lı canilerin cirit attığı bölgelerde şimdi huzur ve barış var. İnşallah... - Son Dakika

Erdoğan: "Bir dönem PKK'lı canilerin cirit attığı bölgelerde şimdi huzur ve barış var. İnşallah...

7 saat önce

Erdoğan: "Bir dönem PKK'lı canilerin cirit attığı bölgelerde şimdi huzur ve barış var. İnşallah aynı sükunet ortamını İdlib'de de tesis edeceğiz.

Erdoğan:

Erdoğan: "Bir dönem PKK'lı canilerin cirit attığı bölgelerde şimdi huzur ve barış var. İnşallah aynı sükunet ortamını İdlib'de de tesis edeceğiz."

İdlib, Huzur, PKK, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 07:12 Kaynak: AA
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