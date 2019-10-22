Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Bir dönem terörle çatışmalarla anılan Suriye toprakları, Türkiye'nin çabaları neticesinde...
Son Dakika Güncel Erdoğan: 'Bir dönem terörle çatışmalarla anılan Suriye toprakları, Türkiye'nin çabaları neticesinde...

Erdoğan: "Bir dönem terörle çatışmalarla anılan Suriye toprakları, Türkiye'nin çabaları neticesinde...

1 saat önce

Erdoğan: "Bir dönem terörle çatışmalarla anılan Suriye toprakları, Türkiye'nin çabaları neticesinde yıllar sonra yeniden huzura ve istikrara kavuştu.

Erdoğan:

Erdoğan: "Bir dönem terörle çatışmalarla anılan Suriye toprakları, Türkiye'nin çabaları neticesinde yıllar sonra yeniden huzura ve istikrara kavuştu."

Türkiye, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 08:04 Kaynak: AA
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