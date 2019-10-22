Erdoğan: "Bir dönem terörle çatışmalarla anılan Suriye toprakları, Türkiye'nin çabaları neticesinde...
1 saat önce
Erdoğan: "Bir dönem terörle çatışmalarla anılan Suriye toprakları, Türkiye'nin çabaları neticesinde yıllar sonra yeniden huzura ve istikrara kavuştu.
Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 08:04 Kaynak: AA
Erdoğan: "Bir dönem terörle çatışmalarla anılan Suriye toprakları, Türkiye'nin çabaları neticesinde yıllar sonra yeniden huzura ve istikrara kavuştu."
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