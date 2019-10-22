Erdoğan: "Bir dönem terörle çatışmalarla anılan Suriye toprakları, Türkiye 'nin çabaları neticesinde yıllar sonra yeniden huzura ve istikrara kavuştu."

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Türkiye ile Rusya arasında yapılan mutabakat sonrası Altun açıklama yaptı: Tarihi bir başarı