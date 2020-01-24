Son Dakika › Güncel › Erdoğan: 'Bir dönem ülkemizde marjinal odakların sürekli istismar ettiği yıllarca protestolara konu... - Son Dakika
Erdoğan: "Bir dönem ülkemizde marjinal odakların sürekli istismar ettiği yıllarca protestolara konu...
7 saat önce
Erdoğan: "Bir dönem ülkemizde marjinal odakların sürekli istismar ettiği yıllarca protestolara konu olan üniversite harçlarını biz kaldırdık.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 11:32 Kaynak: AA
Erdoğan: "Bir dönem ülkemizde marjinal odakların sürekli istismar ettiği yıllarca protestolara konu olan üniversite harçlarını biz kaldırdık."
Son Dakika Trump'ın en yakınındaki isim itiraf etti: Trump, Erdoğan'a hayran Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel'e "Sayın Başbakan" diye hitap eden basın mensubunu düzeltti 2'nci kez nikah kıydığı eşini vurdu, öldüğünü duyunca bayıldı Son Dakika: Adalet Bakanlığı, FETÖ firarisi Arif Erdem'in ABD'den iadesini istedi