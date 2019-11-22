Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Bir gün de çık de ki, 'Bu PKK terör örgütüdür.
Son Dakika Politika Erdoğan: 'Bir gün de çık de ki, 'Bu PKK terör örgütüdür. - Son Dakika

Erdoğan: "Bir gün de çık de ki, 'Bu PKK terör örgütüdür.

6 saat önce

Erdoğan: "Bir gün de çık de ki, 'Bu PKK terör örgütüdür.

Erdoğan:

Erdoğan: "Bir gün de çık de ki, 'Bu PKK terör örgütüdür.' Demedi, diyemez. Aynısını geçmişte Tunceli ile ilgili olarak da yapamadı, yapamaz. Çünkü ürkektir, korkaktır, pısırıktır ve yalancıdır."

Tunceli, PKK, Politika

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 03:20 Kaynak: AA
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