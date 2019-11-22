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Erdoğan: "Bir gün de çık de ki, 'Bu PKK terör örgütüdür.
6 saat önce
Erdoğan: "Bir gün de çık de ki, 'Bu PKK terör örgütüdür.
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 03:20 Kaynak: AA
Erdoğan: "Bir gün de çık de ki, 'Bu PKK terör örgütüdür.' Demedi, diyemez. Aynısını geçmişte Tunceli ile ilgili olarak da yapamadı, yapamaz. Çünkü ürkektir, korkaktır, pısırıktır ve yalancıdır."
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