Erdoğan: "Bir insanlık suçu olarak gördüğüm kadına yönelik her türlü fiziki ve ruhsal şiddeti ve ayrımcılığı bir kez daha en sert şekilde kınıyorum."
07.03.2021 19:21
Erdoğan: "Bir insanlık suçu olarak gördüğüm kadına yönelik her türlü fiziki ve ruhsal şiddeti ve ayrımcılığı bir kez daha en sert şekilde kınıyorum.
Erdoğan: "Bir insanlık suçu olarak gördüğüm kadına yönelik her türlü fiziki ve ruhsal şiddeti ve ayrımcılığı bir kez daha en sert şekilde kınıyorum."
Güncel, Son Dakika
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Erdoğan: 'Bir insanlık suçu olarak gördüğüm kadına yönelik her türlü fiziki ve ruhsal şiddeti ve ayrımcılığı bir kez daha en sert şekilde kınıyorum.' - Son Dakika
Son Dakika Diyarbakır'da feci kaza: 2'si çocuk 5 ölü, 3 yaralı Süper Lig'in 29. haftasında Kayserispor, Hatayspor'u deplasmanda 3-1 mağlup etti Galatasaray-DG Sivasspor maçı başladı! Canlı anlatım Silikonlarını yenileten Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, cüretkar pozlarıyla nefes kesti 2 gündür kayıp olan mühendis, ormanlık alanda kafasına poşet geçirilmiş halde bulundu Yunanistan Cumhurbaşkanı'nın törende giydiği ayakkabı alay konusu oldu 10 yaşındaki çocuğa gasilhanede cinsel istismarda bulunmaya çalışan sapık çevredekiler tarafından darbedildi Belgrad Ormanı'nda yürüyüş yaptığı sırada bulduğu silahı incelerken kendini vurdu